Правещите фурор във Франция Вени Антов и Влади Гърков с послание към звездите на бъдещето

Правещите фурор във Франция Венислав Антов и Владимир Гърков изпратиха общо видеопослание към волейболните звезди на бъдещето, които се събират в София за петото издание на силния международен турнир, организиран от ВК „Левски".

Застанали рамо до рамо в екипите на клубовете си „Туркоан" и „Сен Назер", две от любимите момчета на българските фенове „предадоха нататък" вдъхновението, което самите са получавали, докато вървяха по пътя напред и нагоре, развивайки се в школата на „Левски".

„Здравейте на всички участници в турнира „А1 Звезди на бъдещето". Желая успех на всички", каза Вени Антов. „Искам да ви пожелая да сте много здрави и да следвате мечтите си. А нека най-добрият да победи на турнира", допълни Влади Гърков.

Антов и Гърков са сред отличните примери за реализация на млади спортисти, осъзнали, че усилената работа и дисциплината водят към сбъдването на мечтата. 21-годишният Антов и 22-годишният Гърков станаха двукратни шампиони на България, спечелиха също Купата и Суперкупата на България с „Левски", преди през тази година да преминат във френското първенство.

От края на ноември двамата са във вихъра. Първо Венислав Антов избухна с космическите 45 точки за победата на „Туркоан" с 3:2 над „Шомон" и записа името си в историята на шампионата на Франция като играчът с най-много точки в един мач. В следващия кръг последва двойна българска „експлозия" - Антов и Гърков отбелязаха общо 50 точки за победи на отборите си. „Туркоан" завоюва успех с 3:2 над шампиона „Тур", а Антов, когото съотборниците вече наричат „45" заради рекорда му, пак стана най-резултатен – този път диагоналът се отчете със „скромните" 27 точки. Гърков пък реализира 23 точки – българският посрещач се развихри за успеха на „Сен Назер" над „Ница" след обрат от 0:2 до 3:2 гейма.

Антов вече е и световен вицешампион за мъже с националния отбор, а заедно с Гърков са част от вярата в златното бъдеще на българския волейбол. Сега двамата се включиха в мисията да вдъхновяват поколенията след тях, които си дават среща на международния турнир, организиран от клуба, в чиято школа пораснаха - „Левски".

Преди Венислав Антов и Владимир Гърков специално послание към участниците в „А1 Звезди на бъдещето" отправи и японската суперзвезда Ран Такахаши.

Петото издание на турнира е от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен.

Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включват „Дяволи Роза" (Италия), „Ястжембски" (Полша), „Вулканещи" (Молдова) и българските „Берое", ЦСКА и „Левски".

В турнира при момичетата ще играят „Бусто Арсицио" (Италия), „Берлин" (Германия), „Ясиеняк Гданск" (Полша), „Стежица Виежице" (Полша) и българските „Марица" и „Левски".