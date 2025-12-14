ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подмениха над 1200 метра водопроводи в Харманли и ...

Сестри Стоеви спечелиха титлата на силен турнир в Индия

1660
Сестри Стоеви в Индия Снимка: facebook.com/BadmintonBulgaria/

Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия).

Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата победиха на финала Кармен Тин и Син И Онг от Малайзия с 21:19, 21:14 за 39 минути.

Българките записаха пети пореден успех и взеха златните медали в надпреварата.

Стефани Стоева и Габриела Стоева изоставаха със 17:18, но направиха силна серия в края и взеха първия гейм. Във втората част те доминираха поведоха със 17:9 и без проблеми затвориха мача.

Петкратните европейски шампионки играха осми финал за 2025 година и завоюваха седми трофей.

Сестри Стоеви в Индия Снимка: facebook.com/BadmintonBulgaria/

