Бензема може да се върне в Лион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на саудитския "Ал Итихад" Карим Бензема не изключи вариант да се завърне в "Лион", откъдето тръгна за големия футбол.

37-годишният французин е възпитаник на академията на клуба.

Той е изиграл 148 мача във всички турнири за "Лион", за който има 66 гола и 25 асистенции.

„Трудно е да се каже: „Искам да се върна там." Никога не знаеш какво може да се случи. Не става въпрос за страх от завръщане. Понякога е просто по-добре да оставиш нещата такива, каквито са. Може би мога да помогна на клуба в друго качество... но що се отнася до играта, не знам", каза Бензема.