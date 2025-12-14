С 32 точки на Казийски и Соколов тимът на Радостин Стойчев повали шампиона в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Радостин Стойчев "Халкбанк" с бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов взе 4-а победа поред и общо 8-а в турския волейболен елит.

Тя дойде срещу шампиона "Зираатбанк" - 3:0 (25:23, 25:21, 25:23) в мач от 10-ия кръг. За гостите 41-годишния Казийски записа 19 точки. Соколов, който нй 31 декември навършва 36, се отчете с 13.

"Халкбанк" се изкачи на втората позиция във временното класиране с актив от 23 точки (8 победи, 2 загуби).

За "Зираатбанк" загубата бе първа, а той има и 9 победи с 26 точки на върха.