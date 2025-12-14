Венислав Антов с 14 т. за 10-ата победа на тима си във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният вицешампион Венислав Антов продължи с доброто си представяне във френския волейболен елит.

Той бе най-резултатен за 10-ата победа на своя "Туркоан", който. в среща от 11-ия кръг тимът на 21-годишния диагонал спечели с 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) гостуването си на "Плеси Робинсон".

Антов се отчете с 14 точки (1 ас, 1 блок). С толкова завърши и съотборникът му Игнасио Луенгас. За 11 кръга Антов има общо 224 точки.

"Туркоан" продължава да е втори във временното класиране с 10 победа, 1 загуба и 27 точки. Активът на лидера "Тур" е 10/1/28.

Друг наш волейболист - Владимир Гърков, и неговият "Сен Назер" допуснаха поражение 0:3 (18:25, 23:25, 26:28) у дома от "Париж". 22-годишният посрещач завърши с 8 точки (1 блок).

В 11 срещи Гърков е събрал 175 точки. "Сен Назер" е 14-и в класирането.