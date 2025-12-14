Алис Робинсън спечели супергигантския слалом в Санкт Мориц, Линдзи Вон 4-а

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Алис Робинсън от Нова Зеландия спечели супергигантския слалом в Санкт Мориц (Швейцария) за световната купа по ски алпийски дисциплини.

Тя завърши с време 1,14,84 минута в първото издание на дисциплината за сезона.

Втора е французойката Роман Мирадоли с изоставане от 8 стотни, а италианката София Годжа стана трета с изоставено от 0,19 секунди след победителката.

След първо и второ място в спусканията в Санкт Мориц американската ски легенда Линдзи Вон финишира четвърта на 0,27 секунди след Робинсън.

В генералното класиране за Световната купа начело остава Микаела Шифрин (САЩ) с 458 точки, а втора излезе Алис Робинсън с 394 точки пред албанката Лара Колтури с 302 точки.