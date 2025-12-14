ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оперираха 10-месечно бебе, вдишало обеца

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21908884 www.24chasa.bg

Алис Робинсън спечели супергигантския слалом в Санкт Мориц, Линдзи Вон 4-а

1208
Алис Робинсън Снимка: Ройтерс

Алис Робинсън от Нова Зеландия спечели супергигантския слалом в Санкт Мориц (Швейцария) за световната купа по ски алпийски дисциплини.

Тя завърши с време 1,14,84 минута в първото издание на дисциплината за сезона.

Втора е французойката Роман Мирадоли с изоставане от 8 стотни, а италианката София Годжа стана трета с изоставено от 0,19 секунди след победителката.

След първо и второ място в спусканията в Санкт Мориц американската ски легенда Линдзи Вон финишира четвърта на 0,27 секунди след Робинсън.

В генералното класиране за Световната купа начело остава Микаела Шифрин (САЩ) с 458 точки, а втора излезе Алис Робинсън с 394 точки пред албанката Лара Колтури с 302 точки.

Алис Робинсън Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)