550 дни по-късно поляк отново тренира с "Ювентус"

Полският нападател на "Ювентус" Аркадиуш Милик поднови тренировки със съотборниците си за първи път от 550 дни. Футболистът, който беше привлечен "Олимпик" (Марсилия) под наем през 2022 година, а след това трансферът беше официализиран за постоянно за общо 8 милиона евро през лятото на 2023-а, записа 75 мача с екипа на италианския тим, отбелязвайки 17 гола и подавайки 2 асистенции.

Последният от тези мачове беше при победата с 2:0 над "Монца" серия "А" на 25 май 2024 година.

Милик получи контузия на връзки на коляното през юни 2024-а и оттогава е извън терена, тъй като възстановяването му беше съпътствано от доста проблеми, но в събота вечер 31-годишният полски национал участва в тренировка със съотборниците си за първи път от повече от година, пише football-italia.net.

Той не завърши тренировката, като участва само частично в заниманието с останалите играчи на "Ювентус", но дори това е солиден напредък след 550 дни отсъствие.