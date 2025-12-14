Ван Дайк: Искам Салах да остане в "Ливърпул"

Капитанът на "Ливърпул" Върджил ван Дайк иска Мохамед Салах да остане в клуба и ще продължи да разговаря с нападателя, след като той замине за купата на африканските нации.

33-годишният футболист трябва да се присъедини към Египет, след като отбеляза завръщането си в отбора с асистенцията за втория гол на Юго Ектике при победата с 2:0 над "Брайтън" и може да пропусне седем мача от първенството, ако стигнат до финала.

Ван Дайк разговаря с дългогодишния си съотборник след това и през цялата седмица, след като Салах беше оставен извън групата за гостуването на "Интер" в Шампионската лига. Причина за отстраняването му от отбора бе интервю за нападателя, в което той атакува мениджъра Арне Слот.

„Говоря с него за всичко. Казах му, че искам да остане", каза Ван Дайк пред английските медии.

„Бих искал да го имам наоколо, тъй като е един от лидерите, но факт е, че той отива на купата на африканските нации. Ще бъдем във връзка през следващите дни и седмици, както винаги, и ще видим.

Пожелавам му всичко най-добро - и да се завърне. Надявам се. Нямам контрол върху това. Надяваме се, че ще бъде абсолютно успешен там и всички се надяваме, че ще се завърне, за да бъде важен за останалата част от сезона.

Но от друга страна, всички ние знаем, че във футбола няма нищо сигурно. Той е много важен - и все още е, както виждате с още една асистенция, но има и други страни в тази ситуация", каза ван Дайк.