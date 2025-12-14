ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ботев" (Вр) пречупи с дузпи 10 от "Добруджа" за 1...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21909225 www.24chasa.bg

Ван Дайк: Искам Салах да остане в "Ливърпул"

896
СНИМКА: РОЙТЕРС

Капитанът на "Ливърпул" Върджил ван Дайк иска Мохамед Салах да остане в клуба и ще продължи да разговаря с нападателя, след като той замине за купата на африканските нации.

33-годишният футболист трябва да се присъедини към Египет, след като отбеляза завръщането си в отбора с асистенцията за втория гол на Юго Ектике при победата с 2:0 над "Брайтън" и може да пропусне седем мача от първенството, ако стигнат до финала.

Ван Дайк разговаря с дългогодишния си съотборник след това и през цялата седмица, след като Салах беше оставен извън групата за гостуването на "Интер" в Шампионската лига. Причина за отстраняването му от отбора бе интервю за нападателя, в което той атакува мениджъра Арне Слот.

„Говоря с него за всичко. Казах му, че искам да остане", каза Ван Дайк пред английските медии.

„Бих искал да го имам наоколо, тъй като е един от лидерите, но факт е, че той отива на купата на африканските нации. Ще бъдем във връзка през следващите дни и седмици, както винаги, и ще видим.

Пожелавам му всичко най-добро - и да се завърне. Надявам се. Нямам контрол върху това. Надяваме се, че ще бъде абсолютно успешен там и всички се надяваме, че ще се завърне, за да бъде важен за останалата част от сезона.

Но от друга страна, всички ние знаем, че във футбола няма нищо сигурно. Той е много важен - и все още е, както виждате с още една асистенция, но има и други страни в тази ситуация", каза ван Дайк.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)