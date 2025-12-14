Затвориха с обиколка мъжката щафета на България в Хохфилцен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Щафета на България в състав Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев, Васил Зашев се класира на 21-о място (общо имаше 22 квартета) в старта на 4 по 7,5 км от световната купа по биатлон в Хохфилцен, Австрия.

Синапов завъртяха 3 наказателни обиколки на първи пост и това обрече тима ни на затваряне с обиколка, което стана малко преди края на трети пост. Общо нашите използваха 7 допълнителни патрона.

Победа бе за Норвегия в състав Йоханес Дале-Шевдал, Йохан Олаф Ботн, Стурла Лагрейд и Ветле Шастад Кристиансен.

Подиума допълниха Франция и Швеция.