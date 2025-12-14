ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лидерът в Италия "Милан" се издъни с домакинско 2:2

Снимка: Ройтерс

Лидерът в италианската серия "А" "Милан" се издъни с домакинско равенство 2:2 срещу "Сасуоло" в двубой от 15-ия кръг.

Така грандът от Милано прекъсна серията си от 3 победи и събра 32 точки на върха във временното класиране, на 1 точка пред втория "Наполи" и на 2 пред "Интер", като и двата тима са мач по-малко.

Гостите от "Сасуоло" взеха аванс в 13-ата минута, когато Исмаел Коне прехвърли вратаря на "Милан" Майк Менян.

Давиде Бартесаги (34, 47) донесе обрат за домакините, Арман Лориант изравни в 77-ата минута за крайното 2:2. В края последният удари греда.

Снимка: Ройтерс

