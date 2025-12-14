"Ботев" (Вр) пречупи с дузпи 10 от "Добруджа" за 1/4-финал в турнира за купата на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Врачанския "Ботев" се класира за 1/4-финалите в турнира за купата на България, след като пречупи с дузпи последния в Първа лига "Добруджа" като гост - 0:0 в редовното време и продълженията и 4:3 при 11-метровите удари.

В 39-ата минута вратарят на домакините Георги Аргилашки получи директен червен картон за игра с ръка извън наказателното поле и така те играха над 80 минути с човек по-малко. Въпреки това врачани не стигнаха до гол.

Треньорът на "Ботев" Тодор Симов пусна в 119-ата минута титулярния вратар Димитър Евтимов и той спаси шута на Джан Хасан, а пропуск за домакините направи и Матеус Леони.

Капитанът на гостите Даниел Генов реализира решителната дузпа за крайното 4:3.