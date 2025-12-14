ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ива Митева: ИТН прекрачиха една граница, от която ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21909337 www.24chasa.bg

"Ботев" (Вр) пречупи с дузпи 10 от "Добруджа" за 1/4-финал в турнира за купата на България

1640
Врачани се радват след успеха в Добрич. Снимка: Startphoto.bg

Врачанския "Ботев" се класира за 1/4-финалите в турнира за купата на България, след като пречупи с дузпи последния в Първа лига "Добруджа" като гост - 0:0 в редовното време и продълженията и 4:3 при 11-метровите удари.

В 39-ата минута вратарят на домакините Георги Аргилашки получи директен червен картон за игра с ръка извън наказателното поле и така те играха над 80 минути с човек по-малко. Въпреки това врачани не стигнаха до гол.

Треньорът на "Ботев" Тодор Симов пусна в 119-ата минута титулярния вратар Димитър Евтимов и той спаси шута на Джан Хасан, а пропуск за домакините направи и Матеус Леони.

Капитанът на гостите Даниел Генов реализира решителната дузпа за крайното 4:3.

Врачани се радват след успеха в Добрич.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)