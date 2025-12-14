Милена Тодорова спечели още 13 точки за световната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата ни биатлонистка Милена Тодорова се нареди 28-а в преследването на 10 км, с което завърши вторият кръг от световната купа, проведен в австрийския зимен център Хохфилцен.

Състезателката от Троян стартира от 12-а позиция, на която завърши в спринта на 7,5 км, направи 3 пропуска в 4-те стрелби (2 пъти легнал, пъти прав) и отстъпи с 16 места.

За 28-ото Милена получи 13 точки и с 52 е 33-а.

Лора Христова тръгна 45-а и също след 3 грешки финишира 53-а. Със 7 Мария Здравкова е 59-а.

С перфектна стрелба потеглилата 14-а Лиза Витоци от Италия спечели преследването.

Втора с 1 пропуск е водачката в генералното класиране Анна Магнусон (Шв). Тя има 314 т. на върха.

Трета завърши норвежката Марен Киркайде (3).