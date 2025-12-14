"Ботев" (Пд) подкрепи протеста на феновете си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От ръководството на "Ботев" (Пловдив) излязоха с официално изявление, с което подкрепиха решението на своите фенове за протест срещу забавянето на строителството на стадион „Христо Ботев".

Привържениците на „канарчетата" са заявили протестно шествие за 15 декември (понеделник), което започва в 17:30 часа и трябва да завърши пред сградата на Община Пловдив.

От управата на клуба изразиха притеснения, че административното забавяне на процеса поставя под заплаха цялостното завършване на стадиона и съществува риск осигуреното финансиране за съоръжението да бъде загубено.

„Уважаеми ботевисти,

уважаеми пловдивчани,

"ПФК Ботев" (Пловдив) не може и няма да мълчи повече.

Въпреки проведените срещи, въпреки поетите публични ангажименти и въпреки осигуреното финансиране, кметът на Пловдив продължава да бездейства по довършването на стадион „Христо Ботев". Обещанията, дадени в края на ноември, че до началото на декември ще има ясно решение за възлагането на втория етап от строителството, останаха поредните празни думи.

Днес вече сме в средата на декември.

Решение няма.

Подпис няма.

Комуникация няма.

Това административно безхаберие поставя под реална и непосредствена заплаха завършването на нашия стадион и съществува риск Пловдив да загуби безвъзвратно осигурените средства. Ако това се случи, отговорността ще бъде ясна и персонална.

"ПФК Ботев" (Пловдив) и хилядите му привърженици не могат да приемат съдбата на най-стария футболен клуб в България да бъде заложник на нехайство, протакане и управленска немощ.

Подчертаваме ясно и категорично:

това изявление и предстоящите действия са изцяло аполитични. Те не обслужват партии, избори или политически проекти. Те защитават интереса на клуба, спорта и града.

Затова "ПФК Ботев" (Пловдив) подкрепя и призовава всички свои фенове, симпатизанти и граждани на Пловдив да се включат масово в протестния митинг-шествие:

Понеделник, 15 декември 2025 г.

Начален час: 17:30 ч.

Краен пункт: Община Пловдив

Днес не става въпрос само за един стадион.

Става въпрос за достойнството на Пловдив, за бъдещето на спорта и за това дали управниците ще носят отговорност за действията – или бездействията си.

Ботев винаги е бил повече от футбол.

Ботев е кауза.

И тази кауза няма да бъде погребана в чекмеджетата на Общината.

Пловдив – това сме ние!

Очакваме ви!", гласи официалното изявление от ръководството на "Ботев" (Пловдив).