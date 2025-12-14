Кубрат Пулев с 60 дни забрана за бокс

Преди нокаута Кобрата води 48:47 по точки

Кубрат Пулев е с 60-дневна забрана дори да тренира след тежкия нокаут, с който загуби регулярната световна титла на Световната боксова асоциация в петък вечерта. Това гласи правилникът на организацията, който е задължителен за всички състезатели. Дори по преценка на лекар тази забрана може да бъде удължена.

Реално според съдиите в момента на нокаута Кубрат е водел по точки на осетинеца с 48:47. Първите три рунда най-добрият ни професионален боксьор ги печели, след което губи следващите два. И в шестия рунд дойде съкрушителният удар на съперника му.

Гасиев е бил кръстен и в православната вяра, като е получил името Александър в чест на свети Александър Невски. Той има и арменско гражданство.

Следващият двубой на Гасиев е ясен. Той има до 6 февруари да постигне споразумение за мач с англичанина Моузес Итаума или да сдаде пояса си.

Според някои боят в Дубай е последен в кариерата на Кобрата, но той все още не е казал официално, че спира.

Някои смятат, че Олександър Усик е сдал една от световните си титли и загуби нарочно статута си на абсолютен шампион в категорията, за да стигне по-бързо до мач с Итаума, когото считал за сериозен съперник. Така след само два мача англичанинът можело да се изправи срещу украинеца, ако му стиска.

Според “Ринг Магазин”, най-престижната медия в бокса, догодина в Саудитска Арабия ще се състои един от най-очакваните мачове при свръхтежките между британците Антъни Джошуа и Тайсън Фюри. Те ще са част от голяма гала в Рияд, като се очаква да им бъдат предложени по над 100 милиона долара за боя.

Двамата така и не стигнаха до мач помежду си, когато бяха на върха на кариерата си.

Фюри ще излезе за пореден път от пенсия за мача, като преди него ще има поне още един загряващ двубой. Джошуа ще се бие в 8-рундово шоу с ютюбъра Джейк Пол, след това ще излезе срещу още един съперник, преди да се изправи срещу сънародника си. Това означава, чу двубоят ще е най-рано през октомври или ноември.