ЦСКА очаква ляв бек от Португалия

Колумбийското крило дошъл при "червените" без пари, но с 30% от бъдещ трансфер

ЦСКА очаква да се подсили с ляв защитник от португалското първенство в близките дни. Опитите на ръководството е повечето нови попълнения да бъдат налични за първата тренировка на тима за пролетния полусезон на 5 януари. На 11-и тимът отлита на лагер в Турция, където ще се изиграят четири контроли, и след това се прибира в София за още два приятелски мача. Идеята на Христо Янев е играчите да могат да се адаптират повече към неблагоприятните условия за игра у нас в началото на февруари, а не да пристигнат броени дни преди първия си двубой от топлината в южната ни съседка.

Първото ново попълнение бе представено броени минути след като тимът отстрани “Локо” (Сф) от турнира за купата след обрат. Това е колумбиецът Алехандро Пиедраита. 23-годишният футболист идва от елитния “Химназия” (Ла Плата), като си хареса №77 за пролетта. Може да играе и по двата фланга, като предпочита левия.

Пиедраита идва като свободен трансфер, но с процент от бъдещ такъв за клуба му “Депортиво Перейра”.

Основният му

проблем е пред

вратата,

като в 10 мача този сезон в аржентинското първенство няма нито едно попадение, а последното му такова е от 2024 г.

Феновете на ЦСКА явно много се интересуват от постиженията на Пиедраита, след като в един от специализираните сайтове за трансфери името му попадна сред играчите, които са най-търсени, до имена като Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Рафиня, Ламин Ямал и други звезди. Мачът с “Локо” (Сф) и първата част от първенството показаха, че на ЦСКА са нужни доста повече трансфери. Защитата е в окаяно състояние, като почти няма мач, в който не се допуска гол. И то след дълги подавания към бързи нападатели. Все пак да те надбяга Спас Делев, който вече е на 36 години, не е добър атестат за професионален футболист на каквото и да е ниво.

В момента се разполага с двама сериозни полузащитници - Бруно Жордао и Самуел Ето'о, които са затрупани с картони и със сигурност ще имат доста наказания през пролетта. А когато един от тях не е на терена, пред и без това келявата защита става страшно. Отделно си е проблемът с крилата, защото нищо не гарантира, че колумбиецът ще заиграе на ниво.

Кевин Додай

дойде с големи

надежди

и прави невероятни мачове за младежкия национален отбор на Албания, но търка пейката дори при липсата на един играч на неговия пост.

Вратарят на “Локо” (Сф) Величков се опитва да предотврати поредната опасност пред вратата си, създадена от собствените му защитници. Садио Дембеле си вкара страхотен автогол за купата.

Привличането на играч, който няма паспорт от държава от ЕС, също ще отвори проблем пред Христо Янев с определянето точно кой да влезе в групата.

Отделно си стои и проблемът с двамата централни нападатели - Леандро Годой и Йоанис Питас. Питас игра на фланга през по-голямата част от есента, но с идването на футболисти, които да заемат мястото на крилото, или трябва да бъде продаден, или да търка пейката, което ще създаде проблеми в съблекалнята. “Желанието на всички в клуба е

да направим

отбор, с който

всички да се

съобразяват”,

категоричен бе Христо Янев след победата за купата. Единствената загуба под негово ръководство дойде с 0:2 на картофената нива, лицензирана от БФС като футболен терен, във Варна на стадиона на “Черно море”. По ирония на съдбата един от чимовете стана причина за отпадането на тима на бившия национален селекционер Илиан Илиев от турнира за купата от “Арда”. Янев смени на поста недоразумението Душан Керкез, който бе докарал ЦСКА на една загуба от зоната на изпадащите. От клуба обявиха, че днес ще има още изненади за феновете. Със сигурност не са свързани с трансфери, а с нещо за следващия сезон, когато “червените” се очаква да се завърнат на обновения стадион “Българска армия”.

