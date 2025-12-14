ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Палестинец бе убит на Западния бряг от израелската...

Везенков с нов силен мач в Гърция

Александър Везенков Снимка: Facebook/Olympiacos B.C.

Александър Везенков и неговият "Олимапиакос" постигнаха десета поредна победа в местното първенство.

Тимът от Пирея се наложи при гостуването си на "Перистери" със 105:62 (22:23, 28:12, 32:9, 23:18) и продължава да оглавява временното класиране.

Везенков изигра добър мач и беше най-резултатен за успеха с 23 точки, 11 борби и 2 асистенции за 24 минути на терена.

Сега за Александър Везенков и съотборниците му предстоят два мача от Евролигата, като на 16 декември "Олимпиакос" приема "Валенсия", а три дни по-късно ще бъде домакин на АСВЕЛ.

На 21 декември тимът на българина ще посрещне "Колосос" (Родос) в следващия кръг на гръцкия шампионат.

