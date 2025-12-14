ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Палестинец бе убит на Западния бряг от израелската...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/21910092 www.24chasa.bg

"Локо" (Пд) на 1/4-финал за купата с 4:0 над "Монтана"

1288
Снимка: Startphoto.bg

"Локо" отнесе 4:0 "Монтана" в Пловдив и се класира за 1/4-финалите на турнира за купата на България.

Хуан Переа (26, 34) даде аванс от 2:0 за домакините, а Ефе Али в 40-ата мин направи 3:0.

Малко след това Ариан Мършуля от монтанчани си изкара червен картон, удряйки автора на първите 2 попадения.

Каталин Иту (59) оформи крайния резултата.

Така "Локо" се присъедини към топ 8, където са още "Левски", "Арда", "Ботев" (Пд), ЦСКА 1948, ЦСКА и "Ботев" (Вр).

Последният 1/8-финал "Септември" - "Лудогорец" е утре.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обрат за 21 часа - виж лицата на политиците (Видео)