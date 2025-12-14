"Локо" (Пд) на 1/4-финал за купата с 4:0 над "Монтана"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Локо" отнесе 4:0 "Монтана" в Пловдив и се класира за 1/4-финалите на турнира за купата на България.

Хуан Переа (26, 34) даде аванс от 2:0 за домакините, а Ефе Али в 40-ата мин направи 3:0.

Малко след това Ариан Мършуля от монтанчани си изкара червен картон, удряйки автора на първите 2 попадения.

Каталин Иту (59) оформи крайния резултата.

Така "Локо" се присъедини към топ 8, където са още "Левски", "Арда", "Ботев" (Пд), ЦСКА 1948, ЦСКА и "Ботев" (Вр).

Последният 1/8-финал "Септември" - "Лудогорец" е утре.