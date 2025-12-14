ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Равин, роден във Великобритания, е сред жертвите н...

Холанд пак вкара, "Сити" с нов успех

1012
СНИМКА: РОЙТЕРС

Ерлинг Холанд не спира да бележи, а неговият "Манчестър Сити" продължава  с победите и преследването с "Арсенал". Воденият от Пеп Гуардиола тим победи 3:0 "Кристал Палас" като гост в мач от Висшата лига.

Норвежкият стрелец на "Сити" вкара 2 гола (41, 89). Попадението добави и човекът във форма за манчестърци - Фил Фоудън (69).

С успеха "Сити" вече е с 34 точки в класирането, на две зад лидера "Арсенал", докато след поражението Кристал Палас остава на 5-ото място с 26.

В друг интересен мач от Висшата лига "Астън Вила" постигна обрат срещу "Уест Хем" с 3:2 в друга среща от кръга след като изоставаше в резултата на два пъти.

СНИМКА: РОЙТЕРС

