Треньорът на "Монтана": Приоритет ни е първенството

Треньорът на "Монтана" Анатоли Нанков призна, че приоритет пред неговия отбор е представянето в първенството. Наставникът даде своето мнение след отпадането на тима от турнира за купата на България и загубата с 0:4 от "Локомотив" (Пловдив) в среща от 1/8-финалите на надпреварата.

"Монтана" започна добре мача, но след първия гол и глупостите, които направихме впоследствие и след червения картон двубоят свърши още през първото полувреме. За нас приоритет е първенството. Не се представихме днес добре. Искам да направя много промени, за да изглеждаме по различен начин през втория полусезон. Нужни са ни поне трима нови футболисти. Трябва да освободим някои хора, които видяхме, че трудно се разчита на тях", коментира след срещата наставникът.

"Трудно е с човек по-малко. През второто полувреме момчетата се стараеха да не допуснем по-голяма загуба. Няма да се оправдаваме. Липсват ни шестима футболисти от основния състав. Дойдох преди четири месеца и променихме доста неща положително. Отборът играе добре, изключвам днешния мач. Ще ни бъде доста трудно. Ще бъде голяма борба за оцеляване и затова искам нови попълнения и ако можем да подобрим качеството в играта и да добавим малко класа", каза още Анатоли Нанков.