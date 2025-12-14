Краси Балъков: Мислите ни са с Боби и Любо

Плеймейкърът откри свой музей-ресторант, отложи събирането на златното поколение с надеждата Михайлов, Пенев, а и Хубчев да дойдат

Магьосникът от златното поколение на българския футбол Красимир Балъков влезе в нова игра - плеймейкърът на четвъртите в света откри музей-ресторант “Каса Бала” в София. Екипи на Балъков от отборите, в които е играл, и ценни отличия са разположени в музейната част. Сред първите специални артикули е и копие на “Златната топка”, подарък от носителя ѝ Христо Стоичков. Идеята на Бала е била откриването да е мащабно - в присъствието на всички футболни герои от Пеневата чета, но заради здравословното състояние на капитана Борислав Михайлов и Любослав Пенев е решено събирането на “златните” да се отложи за следващата година.

Бившият национал Благой Георгиев също уважи събитието.

Михайлов е в медикаментозна кома след инсулт. Пенев се лекува в Германия от онкологично заболяване в напреднал стадий.

“Мислите на всички ни са с Боби Михайлов и Любо Пенев. Информацията за състоянието им е твърде оскъдна. Но им стискаме палци и на двете ръце. Рядко и малко пристига информация. Надяваме се в следващите седмици да получим информация за състоянието и на двамата. Знаете, че при такива ситуации публичните приказки трябва да са по-малко. Но вярваме, че и Боби, и Любо, а и Пепи Хубчев, който страдаше от подобно заболяване, ще са добре. Насрочил съм дата за януари да се съберем четвъртите в света, да вдигнем наздравици. Вярвам, че тримата ще са добре и ще могат да дойдат. В такива моменти от живота трябва да сме заедно още по-силно, отколкото бяхме на терена. Ментално сме с тях. Разбира се, ще помагаме и чрез фондация “Национали'94”, която е учредена с тази идея. Благодарности и за всички, които се обединяват и помагат”, заяви Красимир Балъков след освещаването на новия “терен”, на който ще се подвизава.

Входът е музейната част. Там са показани негови екипи от националния отбор, от “Етър”, “Спортинг” (Лисабан) и “Щутгарт".

“Има и специална стена с бели чинии, на която всеки от моите колеги да може да напише своето пожелание. Надявам се тук да гледаме заедно мачове, да си спомняме стари истории и да се забавляваме”, заяви Бала, който първи остави послание за новото начало в живота си в очакване и на другите големи от най-успешното ни поколение да го направят.