Владимир Зографски отново в топ 15 на световната купа

Владимир Зографски влезе в топ 15 на голямата шанца и във второто състезание от световната купа по ски скокове в Клингентал (Гер).

Със скокове от 13 и 130 м единственият състезател в кервана, чиято родина няма шанца, събра 230,9 т. и се нареди 14-и. Вчера бе 15-и.

Българинът заработи нови 18 точки и вече има 213 на 11-ата позиция в генералното класиране.

Активът му е рекорд за България по точки в световната купа по ски скокове, а, естествено, и за него.

Словенецът Домен Превц записа 4-а поредна победа със скокове от 141 и 134 м, донесли му 271,5 т.