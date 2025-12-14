Османи Хуанторена „прегърна“ звездите на бъдещето от турнира на „Левски“ в София

Османи Хуанторена е поредната световна волейболна звезда, която направи видеообръщение към волейболните звезди на бъдещето, които се събират в София за петото издание на силния международен турнир, организиран от ВК „Левски".

„Здравейте, приятели, аз съм Османи Хуанторена. Елате на турнира „А1 Звезди на бъдещето" в София. На момичетата и момчетата, които ще участват, искам да кажа едно – забавлявайте се. Изпращам ви прегръдка", заяви Хуанторена.

Роденият в Куба и впоследствие състезаващ се за Италия посрещач е една от знаковите фигури в мъжкия волейбол от началото на века. Той е трикратен победител в Шампионската лига (два пъти с „Тренто" и един път с „Лубе"), 5 пъти е световен клубен шампион (4 поредни с „Тренто" от 2009 до 2012 г. и веднъж с „Лубе" през 2019-а), като има и личен рекорд - цели 4 пъти е избиран за MVP на шампионата. Многократен шампион на Италия и Турция. Олимпийски вицешампион с националния отбор на Италия от Рио 2016 г. На Евро 2015, чиито финали са в София, Хуанторена и „скуадрата" печелят бронзовите медали след успех срещу България в мача за третото място. И на 40 години Османи продължава да играе, дори гостува в спортна зала „Левски София" с шампиона на Испания „Лас Палмас" за двубой срещу „Левски" от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сега голямата волейболна звезда изпрати прегръдки към бъдещите поколения, които ще играят в българската столица.

Преди Османи Хуанторена специални видеопослания към участниците в „А1 Звезди на бъдещето" отправиха избраният от FIVB за волейболист №1 на ХХ век настоящ селекционер на мъжкия национален отбор на САЩ Карч Кирали, японската суперзвезда Ран Такахаши, и правещите фурор във Франция български любимци Венислав Антов и Владимир Гърков.

Петото издание на турнира е от 19 до 21 декември в спортна зала "Левски София". Входът е свободен.

Ще участват 12 отбора (7 чуждестранни и 5 български) - момчета и момичета до 16 години.

В надпреварата при момчетата се включват „Дяволи Роза" (Италия), „Ястжембски" (Полша), „Вулканещи" (Молдова) и българските „Берое", ЦСКА и „Левски".

В турнира при момичетата ще играят „Бусто Арсицио" (Италия), „Берлин" (Германия), „Ясиеняк Гданск" (Полша), „Стежица Виежице" (Полша) и българските „Марица" и „Левски".