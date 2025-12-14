Димитър Митов и "Абърдийн" с домакински обрат до 2:1 в Шотландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национален вратар Димитър Митов помогна за домакинския обрат на "Абърдийн" до 2:1 над "Килмарнък" в среща от 17-ия кръг на шотландската Висша лига.

Нашият страж даде своя дял за ценния успех с няколко спасявания.

Това е 4-а победа последните 4 мача за тима му, който стартира кошмарно сезона.

"Абърдийн" е на 6-ото място в класирането с 24 т.

Гостите откриха резултата в 17-ата минута чрез Тайриси Джон-Джуулс, който беше изведен сам срещу Митов от Джеймс Браун.

В 78-ата минута резервата Кенан Билалович изравни с нисък удар по тревата.

5 минути преди последния съдийски сигнал домакините получиха дузпа, вкарана от Йеспер Карлсон.