Димитър Митов и "Абърдийн" с домакински обрат до 2:1 в Шотландия

Българският национален вратар Димитър Митов помогна за домакинския обрат на "Абърдийн" до 2:1 над "Килмарнък" в среща от 17-ия кръг на шотландската Висша лига.
Нашият страж даде своя дял за ценния успех с няколко спасявания.
Това е 4-а победа последните 4 мача за тима му, който стартира кошмарно сезона.
"Абърдийн" е на 6-ото място в класирането с 24 т.
Гостите откриха резултата в 17-ата минута чрез Тайриси Джон-Джуулс, който беше изведен сам срещу Митов от Джеймс Браун.
В 78-ата минута резервата Кенан Билалович изравни с нисък удар по тревата.
5 минути преди последния съдийски сигнал домакините получиха дузпа, вкарана от Йеспер Карлсон.