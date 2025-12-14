Димитър Кисимов ще дебютира в топ 50 на света при юношите

Димитър Кисимов си осигури позиция в топ 50 на световната ранглиста по тенис за юноши. В началото на следващата година Кисимов пък ще бъде на позиция около топ 20.

17-годишният българин се представи много силно на два много престижни турнира в САЩ. Кисимов игра финал на турнира на клей в Брейдънтън (САЩ) - едно от най-силните и престижни състезания по тенис за юноши и девойки от категория J300 на международната федерация. През тази седмица Димитър пък игра на осминафиналите на сингъл на турнира до 18 г. на "Ориндж Боул", неофициално световно от 12 до 18 г. Контузия в лакътя обаче го принуди да се откаже в последната си среща.

Със страхотното представяне Кисимов си осигури и дебют в основната схема на турнир от "Големият шлем". Така той ще участва на Australian Open.