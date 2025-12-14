Григор Димитров вече тренира с бивш №19 в света

Почивката свърши и Григор Димитров започна подготовка за новия сезон.

Най-добрият български тенисист в историята вече е в Дубай и играе в академията на бившия си треньор Патрик Муратоглу. По време на едно от заниманията Димитров бе на корта с Яник Синер. Точно в мача срещу южнотиролеца в осминафиналите на “Уимбълдън” Григор скъса гръден мускул и заради претърпяната операция нямаше мачове 112 дни.

Димитров обаче е с нов човек в екипа си. Край него като треньор е Ксавие Малис. Белгиецът е бивш №19 в света и полуфиналист от "Уимбълдън". След като се отказа, той работи с различни състезатели, но постигна най-големия си успех с Алексей Попирин (Авл), на когото помогна за титла от "Мастърс 1000" в Синсинати през 2024 г. Тогава Малис бе номиниран за треньор на сезона.

В паузата след края на миналия сезон Григор изкара ваканция с приятелката си Ейса Гонсалес в Коста Рика, а после двамата смениха обстановката и прекарара извество време сами в луксозна планинска хижа, където се забавляваха с разходки по снега.

Димитров трябва да започне новата година на турнира в Бризбейн, който е печелил два пъти.

Съвместни тренировки с Денис Шаповалов (Кан) в Дубай направи Александър Василев. Финалистът на US Open при юношите и герой за купа “Дейвис” бе в емирството с екипа на шведската академия Good to Great и треньора Микаел Тилстрьом, който преди работеше и с Григор Димитров.

