"Ювентус" излъга "Болоня" с 1:0 като гост

С гол на Хуан Кабал в 64-ата минута "Ювентус" излъга "Болоня" като гост в 16-ия кръг на италианската серия "А".

Малко след това домакините останаха с човек по-малко след червен картон на Тобйорн Хегем за грубо нарушение.

С успеха "Юве" изпревари именно "Болоня" във временното класиране и с 26 точки е на 5-ата позиция.

Домакините останаха 6-и с 25 т.

"Интер" би 2:1 при визитата си на "Дженоа" и излезе на първата позиция с 33 точки. "Милан" е втори с точка по-малко, а шампионът "Наполи" е трети с 31.