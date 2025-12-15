Джорджо Рока и Марк Жирардели смятат, че Алберт Попов ще има проблеми с пистата на олимпиадата

Италианската легенда в слалома Джорджо Рока очаква сериозен хаос на олимпиадата в Милано и Кортина, която стартира в началото на февруари.

“Като съоръжения всичко е наред. Но връзката между курортите още не е на ниво”, категоричен бе Рока, който бе специален гост за откриването на сезона в Банско в събота. Той остана невероятно впечатлен от условията под връх Тодорка, където работят към момента 3 писти с естествен сняг. Иван Обрейков гарантира, че трябват само 3 дни с новите оръдия, които са налични от миналия сезон, за да бъде готово всичко и най-вече за световната купа по сноуборд през януари, където се раздават последните олимпийски визи.

50-годишният Рока, който има ски училище в Швейцария и Италия, е категоричен, че Лукас Пинейро-Бротен е фаворорит за олимпийската писта в Бормио, която мното добре познава. Легендата Марк Жирардели, който е почетен гражданин на Банско, смята, че шансовете са на страната на Клеман Ноел.

И двамата са категорични, че пистата няма да е по вкуса на най-добрия ни алпиец Алберт Попов.

“Началото е стръмно, но след това идва огромен плосък участък”, обясни Рока. “Началото на сезона за Алберт дава една добра основа. Но на тази писта за олимпиадата влизане в десетката ще е огромен успех”, допълни го Жирардели.

Алберт Попов записа приличното 19-о място на неудобната за него писта във Вал д'Изер (Франция). Той даде 17-о време в първото спускане и 12-о във второто, което го остави на 1,99 секунди от победителя Тимон Хоган (Норвегия).

Хоган изпревари с 28 стотни лидера след първия манш Лоик Меяр (Швейцария) и с 34 стотни сънародника си Хенрик Кристоферсен.

Петима от най-добрите слаломисти не успяха да завършат второто спускане начело с фаворита на Рока - Лукас Пинейро-Бротен.

Вторият ни по сила алпиец Калин Златков завърши на второ място в слалома за Далекоизточната купа в Уанлонг (Китай). Той остана на 55 стотни от Донюн Юн. Калин взе 21,30 наказателни точки, което ще му позволи да кара с по-преден стартов номер в следващите състезания в Азия.

При жените в световната купа новозеландката Алис Робинсън изненадващо спечели супергигантския слалом в швейцарския курорт Санкт Мориц. Тя изпревари само с 8 хилядни французойката Ромен Мирадоли. За първи път на подиума този сезон се качи и фаворитката на италианките София Годжа, която бе на 19 стотни от победителката, но на 8 пред легендата Линдзи Вон, която на 41 години продължава да преподава ски. Микаела Шифрин се реши да се върне в скоростните дисциплини след 2 години пауза, но пропусна врата. Австрийката Щефани Брюнер с предпоследен стартов номер влезе в първите 20.

“Завръщането на Вон е огромна реклама за ските. Изключително важно за целия спорт”, коментира Марк Жирардели, след което се пошегува с Джорджо Рока, че и те двамата могат да се завърнат в световната купа, но само при жените.

Огромен скандал назрява преди олимпиадата в хокея. Заради забавянето на строежа на арената, където трябва да се играят мачовете, и размера на леда, който не съответства на стандартите в Северна Америка. Някои специалисти смятат, че това ще доведе до сериозна опасност от травми на най-добрите играчи в света.

На последната сбирка на собствениците на отборите е било дискутирано да не се пускат хокеистите, които след 12 години трябва да се завърнат на олимпиадите.

