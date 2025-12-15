Трус в германския клуб на Илия Груев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В германския втородивизионен "Фортуна" (Дюселдорф), където Илия Груев е помощник на старши треньора Маркус Анфанг, лошите резултати предизвикаха трус, при който Свен Мислинтат замени Клаус Алофс като отговорник по спортната част в управата на клуба.

Като следствие на лошото представяне на тима наскоро бе обявено, че договорът на легендата Алофс, който бе до края на сезона, няма да бъде продължен.

Сега обаче се стигна до още по-крута мярка с освобождаването му.

Мислинтат си изгради име като скаут на "Борусия" (Дортмунд), после работи и за английския "Арсенал" и "Унион" (Берлин).

Назначението му бе обявено малко преди загубата на "Фортуна" с 0:1 като гост "Елферсберг".

Тимът на Груев вече е предпоследен в класирането на Втора бундеслига.