Азербайджан не пуска Валентин Христов да вдига за България

Азербайджан категорично не пуска Валентин Христов да вдига отново за България. 10-годишното наказание на щангиста за допинг изтече на 14 декември и той започна да се готви за завръщане в спорта. Христов бе продаден на азерите заедно с Иван Стоицов и Боянка Костова преди години и сега те се надяват отново да се върне в националния им отбор, въпреки желанието му да се върне в българския.

Христов загуби един куп медали, включително и бронз от олимпиадата в Лондон заради допинга, като бе хващан няколко пъти, като последното му наказание бе за 10 години.

Националът Христо Христов спечели турнира в памет на олимпийския ни шампион Милен Добрев в Пловдив. Той записа двубой от 395 килограма, което му донесе 431,358 точки по системата “Синклер”, която отчита и личното тегло на състезателя.

С 430,752 точки втори след него е Иван Димов, а трети остана Диан Пампорджиев с 403,397 точки.

В състезанието участваха 11 състезатели, като от тях имаше двама сърби, датчанин и румънец, които заеха последните места.

Милен Добрев стана олимпийски шампион в Атина през 2004 г. Почина едва на 35-годишна възраст от масивен инфаркт през март преди 10 години.

Днес от 11 часа ще се състои извънредно общо събрание на федерацията по вдигане на тежести в хотел “Диана 3”. На него се очаква олимпийският шампион Асен Златев да пребори за президентския пост сегашния шеф Стефан Ботев. Златев получи подкрепата на най-добрия ни състезател Карлос Насар.

Ботев управлява федерацията от една година, след като единодушно бе избран на мястото на Антон Коджабашев, който вече бе подал документите за фалит на централата след управлението на Неделчо Колев и Ариф Маджид, натрупали дългове от близо 1 милион лева.

