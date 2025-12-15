Весела Лечева: Съдът дори не ме допуска да се защитя

На 17 декември предстои съдебно заседание срещу избора ми за шеф на Олимпийския комитет, а съдът дори не ме е конституирал като заинтересована страна и не ми дава право да се защитя.

Това обяви пред Нова телевизия Весела Лечева. Преди девет месеца тя бе избрана за шеф на БОК, но поредица от жалби спира встъпването й в длъжност.

Жалбата, по която е делото е на Станка Златева, разказа Лечева. "Реално обаче се получава, че Стефка Костадинова съди Стефка Костадинова или Белчо Горанов съди Белчо Горанов, защото жалбите са по начина, по който старото ръководство е организирало конгреса на БОК", разказа още Лечева.