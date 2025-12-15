ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три влекача пристигнаха за заседналия край Ахтопол...

Престолонаследникът на Саудитска Арабия иска да купи "Барселона" за 10 млрд. евро!

"Камп ноу" ще бъде сероизно модернизиран. Снимка: сайт на "Барселона"

Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман планира да предложи 10 милиарда евро за "Барселона", съобщава журналистът от изданието El Chiringuito Франсоа Гаярдо в социалните мрежи.

Той обаче отбелязва, че членове на клуба, участващи в президентските избори, биха могли да блокират продажбата на тима. Дълговете на каталунците все още са големи - около 2,5 милиарда евро.

Жоан Лапорта по-рано обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат като президент на "Барселона" след 2027 г.

63-годишният Лапорта е президент на "Барселона" от 2021-а. Преди това той заемаше поста от 2003 до 2010 година. 

