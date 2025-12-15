Престолонаследникът на Саудитска Арабия иска да купи "Барселона" за 10 млрд. евро!

Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман планира да предложи 10 милиарда евро за "Барселона", съобщава журналистът от изданието El Chiringuito Франсоа Гаярдо в социалните мрежи.
Той обаче отбелязва, че членове на клуба, участващи в президентските избори, биха могли да блокират продажбата на тима. Дълговете на каталунците все още са големи - около 2,5 милиарда евро.
Жоан Лапорта по-рано обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат като президент на "Барселона" след 2027 г.
63-годишният Лапорта е президент на "Барселона" от 2021-а. Преди това той заемаше поста от 2003 до 2010 година.