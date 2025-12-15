ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кърджали показва 7000 години история на Перперикон...

Български нападател с гол и асистенция в Унгария

Тонислав Йорданов Снимка: сайт на "Берое"

Тонислав Йорданов вкаа гол и направи една асистенция за "Кишварда" при домакинството на "Залаегерсег" в мач от 17-ия кръг на унгарското първенство, завършил 3:3. Юношата на "Литекс" остана на терена до 68-ата минута.

Българинът се разписа в 4-ата минута след пас на Ясмин Мешанович, а 4 минути след това пък направи асистенцията за гола на Мартин Хлумецки. До почивката обаче гостите успяха да изравнят.

В 60-ата мин Фабрисио Амато направи 2:3, а домакините успяха да изравнят чрез Левенте Сьор в 76-ата минута.

С едната точка тимът на българина събра 24 т. и е на 6-ото място в класирането.

