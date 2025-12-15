Мбапе на три гола от рекорд на Роналдо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Килиан Мбапе отбеляза 56-ия си гол за "Реал" през 2025 г. Френският национал се разписа при победата като гост с 2:1 над "Алавес" в мач от 16-ия кръг на Ла Лига в неделя вечерта.

По този начин Мбапе намали разликата от рекорда на Кристиано Роналдо за отбелязани голове за гранда от Мадрид за една календарна година до три гола. Португалецът отбеляза 59 гола през 2013 г.

"Реал" още има два мача до края на 2025 г.: - срещу "Талавера" за купата на Краля и срещу "Севиля" от първенството.

Мбапе играе за "Реал" от 2024 г. Договорът му с клуба е до 2029 г. През този сезон французинът е изиграл 25 мача във всички състезания, отбелязвайки 27 гола и давайки четири асистенции.