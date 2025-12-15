Педри надмина постижение на Меси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полузащитникът на "Барселона" Педри достигна границата от 150 официални участия в испанското първенство за каталунския клуб.

Халфът направи това в 16-ия кръг на Ла Лига в събота при победата с 2:0 над "Осасуна".

Този мач се превърна в знаков за Педри. Той стана най-младият играч в историята на "Барселона", изиграл 150 мача в Ла Лига, надминавайки рекорда на Лионел Меси, поставен през 2010 г.

Аржентинецът записа 150-те си участия в испанското първенство на възраст от 23 години и 121 дни. Това се случи на 23 октомври 2010 г. при победата с 2:0 срещу "Сарагоса". Педри, от друга страна, достигна този етап на 23 години и 18 дни.

На испанския халф му бяха необходими малко повече от пет години, за да достигне 150 участия в Ла Лига. Той дебютира в Ла Лига за "Барселона" на 27 септември 2020 г. срещу "Виляреал".