"Ливърпул" с официална оферта към крилото на "Борнемут" Антоан Семеньо

"Ливърпул" е отправил официална оферта към "Борнемут" за крилото Антоан Семеньо, съобщават британските медии. "Червените" вече обсъждат начина на плащане на трансферната сума за Семеньо.

Съобщава се, че по време на преговорите с Мохамед Салах, футболистът е бил информиран, че клубът планира да привлече крило, способно да играе както отляво, така и отдясно в атака.

25-годишният Семеньо е с "Борнемут" от януари 2023 г. През този сезон ганаецът има 15 мача, отбелязвайки шест гола и давайки три асистенции.

Интерес към крилото на "Борнемут" проявява и "Манчестър Сити", който е готов да плати около 74 милиона евро за играча.