Бивш съдия смени герой от САЩ '94 като шеф на футбола в Търновско

Камен Алексиев е новият председател на Зоналния съвет на БФС – Велико Търново. Той поема поста от Бончо Генчев, съобщи пресслужбата на БФС.

"С дългогодишен опит както на терена, така и в административната структура на футбола, Алексиев идва с богат професионален профил и ясна визия за развитието в региона. Като бивш международен рефер, председател на Съдийската комисия към ЗС на БФС – Велико Търново и член на националната Съдийска комисия, той носи сериозна експертиза в управлението, организацията и развитието на съдийството, се казва в информацията.

Алексиев е завършил „Българска филология" във Великотърновския университет и има професионален опит като треньор и преподавател по баскетбол в Ученическата спортна школа и Спортното училище в града. Кариерата му като футболен съдия преминава през „А" и „Б" професионални групи, а в периода 1999 – 2003 г. той е арбитър на ФИФА и УЕФА. Професионалният му път включва още ръководни позиции, сред които регионален директор на Държавната лотария и заместник-областен управител на Велико Търново", написаха от централата.

Героят от САЩ 1994 Бончо Генчев бе уволнен в началото на октомври след серия от гафове, например - липса на делегати за мачове.

Генчев бе 9 г. начело на футбола в Търновско.