ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ново автономно такси от Volkswagen

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21913413 www.24chasa.bg

Българска тенисистка със скок от 181 места в световната ранглиста

1700
Диа Евтимова Снимка: БФТенис

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова слезе с една позиция в световната ранглиста и е 132-а с 557 точки.

Най-голям скок в класацията при българските състезателки отбеляза Диа Евтимова, която се изкачи със 181 позиции и вече заема 1236-о място.

В топ 3 няма промени. Арина Сабаленка (Беларус) завършва годината на първо място в света с 10 870 точки, а зад нея са Ига Швьонтек (Полша) с 8395 и Коко Гоф (САЩ) с 6763.

При мъжете Григор Димитров запази своята 44-а позиция в световната ранглиста и през тази седмица. 

Челната тройка продължава да е Карлос Алкарас (Испания) 12 050 точки,  Яник Синер (Италия) 11 500 точки и Александър Зверев (Германия) 5160 точки

Диа Евтимова Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)