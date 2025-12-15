ЦСКА първи в България с мобилно приложение

ЦСКА представи новото си официално мобилно приложение - MyCSKA.

"Първото по рода си в България - напълно безплатно и създадено за феновете! Бъди до отбора навсякъде. Събирай точки и отключвай награди. Участвай в игри, куизове, прогнози и гласувания. Общувай с цялата „армейска" общност. Спечели уникални преживявания с любимите футболисти. Всичко за ЦСКА - на едно място. Винаги един до друг - вече и дигитално! MyCSKA - Бъди с ЦСКА, както никога досега", написаха от ЦСКА.

"Първото клубно приложение в България е наше", казва старши треньорът на ЦСКА Христо Янев в специално видео в социалните канали на клуба.