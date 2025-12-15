Десподов №1 за ПАОК в Разград, стана господин 1111

Българският нападател на ПАОК Кирил Десподов беше избран за играч номер 1 на мача с "Лудогорец" в турнира Лига Европа, завършил 3:3 в Разград преди 4 дни.

Гласуването сред привържениците на солунския тим мина в рамките на три дни във всички клубни канали в социалните мрежи. Гол и асистенция на Десподов срещу бившите съотборници му осигуриха 66,58% от гласовете и така той печели приза. На второ място остана Анестис Миту, който отбеляза първия си европейски гол с екипа на ПАОК, а на подиума се качи и Янис Константелиас, който внесе енергия от резервната скамейка и видя как вратарят на противника спира прекрасния му опит в последния момент, обявиха солунчани.

"Българинът се завърна в Разград, за да се изправи срещу бившия си отбор, и беше изключителен. Гол, асистенция, г-н 1111 затрудни бившия си отбор и се бори до края за победата", написаха на сайта на ПАОК.

„Г-н 1111" е прозвище за футболистите, които са вкарвали по всички възможни начини с черно-бялата фланелка.