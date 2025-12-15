"Ботев" (Пд) поиска преместване на 1/4-финалите от турнира за купата на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на "Ботев" (Пд) се обърна към Българската професионална футболна лига (БПФЛ) и Българския футболен съюз (БФС) с искане за промяна на датите за мачовете от четвъртфиналите в турнира за купата на България по футбол.

Двубоите са насрочени за периода 10-12 февруари 2026 година.

От управата на "канарчетата" настояват за изместване на мачовете за края на февруари или началото на март.

"За първи път двубоите от четвъртфиналната фаза ще се играят толкова рано през годината, което не е в полза нито на футболните клубове, нито на привържениците на отборите.

Времето в България в средата на февруари предразполага към лоши метеорологични условия, което с оглед и на тревната настилка на много от стадионите няма да доведе до особено атрактивен футбол.

Студеното време ще затрудни привържениците да посетят мачовете, които с оглед на отборите, класирали се за тази фаза, предвещават много битка и голям зрителски интерес.

Нашето предложение е ясно – насрочете мачовете от 1/4-финалите за Купата на България в края на февруари или началото на март. Нека напълним стадионите, нека предпазим футболистите от лошите терени и да зарадваме футболна България с атрактивни сблъсъци", написаха от ръководството на "Ботев".