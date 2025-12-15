Мъри Стоилов: "Гьозтепе" победи един от най-силните отбори, гоним мечтата за Европа

Треньорът на "Гьозтепе" Станимир Стоилов коментира победата с 1:0 като гост на "Газиантеп" в 16-и кръг на турския елит. Тя утвърди тима на Мъри на 4-ата позиция с 26 т. - на 4 от третия "Фенербахче" и с 3 пред петия "Бешикташ". Така "Гьозтепе" продължава да е в зона "Европа".

„Мога да кажа, че това беше много добър мач и ценна победа за нашия отбор. Спечелихме срещу един от най-силните отбори в лигата. "Газиантеп" винаги е бил отбор, който играе добре и не губи лесно точки.

Играхме добре през първите 70 минути. Показахме това, което искахме и върху което работихме по най-добрия начин на терена. Почти не дадохме възможности на противника. След преднината от 1:0 имахме някои възможности. Можехме да вкараме и да решим мача по-рано.

В последните етапи на мача нашият противник също имаше възможности. Важното беше да вземем 3-те точки. Нашата цел е да вземем възможно най-много точки до края на първия полусезон в лигата. Всъщност всеки член на семейството на "Гьозтепе" мечтае да играем в Европа. Семейства, играчи, фенове, всички ние гоним тази мечта. Като цяло, първата половина на сезона беше много трудна. Опитахме се да съберем колкото се може по-голям актив", заяви Стоилов.