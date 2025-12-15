Световният шах върна Русия и Беларус в турнирите за младежи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международната шахматна федерация (ФИДЕ) прие решение, с което позволява на отборите от Русия и Беларус отново да се състезават и възстанови пълните права на състезателите в младежка възраст и от двете страни.

Тепърва обаче ще се решава дали индивидуалните състезали от Русия и Беларус при мъжете и жените ще могат да използват флага и химна си. То ще бъде консултирано и с Международния олимпийски комитет, предава БТА.

Решението за връщането на Русия и Беларус бе взето от Генералната асамблея на ФИДЕ чрез гласуването на две отделни предложения - едното от Руската шахматна федерация, а другото от ръководството на ФИДЕ.

Атлетите от Русия и Беларус бяха наказани след началото на руската военна инвазия в Украйна през 2022 г.