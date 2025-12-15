Християна Гутева свири "Бенфика" - ПСЖ в Шампионската лига за жени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрата българска футболна реферка Християна Гутева ще свири мача от груповата фаза на Шампионската лига при дамите "Бенфика" - ПСЖ в сряда от 22,00 часа на стадион „Естадио да Луш" в Лисабон.

Съдийската бригада, която ще асистира на Гутева, е българо-украинска. Странични съдийки ще бъдат Свитлана Грушко (Украйна) и Павлета Рашкова (България), а четвърти съдия е Георги Гинчев.

Отговорник за системата за видеопомощ или главен-ВАР съдия ще бъде Никола Попов.

За Гутева това ще бъде втори мач през този сезон в женската Шампионска лига след срещата между белгийския "Льовен" и "Рома" (Италия), завършила 1:1.