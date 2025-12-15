Кметът на Пловдив за протеста на "Ботев": Уважавам правото им, но процедурите не трябва да се заобикалят

Полицията ограничава движението заради шествието на феновете, които тръгват от стадиона, за да стигнат до общината

Кметът на Пловдив Костадин Димитров излезе с изявления по повод насрочения протест на феновете на "Ботев" във връзка със забавяне на довършителните дейности. Той твърди, че уважава правото им да протестират, но допълва, че досега в Пловдив не е изграждана нова инфраструктура с подобен мащаб.

"За стадион „Христо Ботев" е обявена обществена поръчка за Етап 2, която е публична и достъпна за всички заинтересовани страни. Към момента процедурата е в активна фаза. Едва след като Комисията по избор вземе и обяви окончателно решение, може да се премине към следващ етап. Тези процедури не могат и не бива да бъдат заобикаляни", отбелязва Димитров.

По думите му не бивало чрез натиск да се влияе на работата на Комисията. "Община Пловдив работи законосъобразно, прозрачно и с ясната цел стадионите да бъдат довършени в интерес на целия град.

Разбирам феновете и обществените очаквания. Призовавам за търпение, диалог и доверие в институциите. Общата ни цел е една – Пловдив да има завършена и качествена спортна инфраструктура", казва той.

Междувременно полицията предупреди, че след 17.30 ч. днес е възможно временно ограничение на движението по маршрута на придвижване на участниците в протеста.

Създадена е организация за недопускане на нарушения на обществения ред, осигуряване на пътната безопасност и подпомагане на трафика във връзка със заявени протестни действия от фен клуб „Ботев 1912" в Пловдив. Според постъпилото уведомление масовата обществена проява започва от 17.30 ч. днес на стадион „Христо Ботев" на бул. „Източен" № 10. Предвидено е от сборния пункт участниците да се придвижат по ул. „Богомил" – ул. „Петко Д. Петков" – ул. „Капитан Райчо" – пл. „Централен" – пл. „Стефан Стамболов". Шествието ще премине под полицейски съпровод, а по маршрута му поетапно ще бъде спирано движението на моторни превозни средства.

С оглед гарантиране сигурността на всички граждани, обезпечаване на нормалното протичане на масовото събитие и предотвратяване на противообществени прояви, униформените служители ще следят стриктно за спазване на Закона за събранията, митингите и манифестациите. Те ще реагират на всички сигнали за нарушения на реда, незабавно ще се намесват и при установяване на участници във видимо нетрезво състояние, маскирани с цел затрудняване на тяхното разпознаване или носещи оръжие или други опасни предмети.