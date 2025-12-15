Националът Константин Костадинов ще играе в "Андора" от елитната лига на Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Константин Костадинов ще продължи кариерата си в елитното испанско баскетболно първенство.

22-годишният Костадинов ще носи екипа на "Морабанк Андора", обявиха официално от клуба само ден след като българинът информира за раздялата си с бившия си тим "Ла Лагуна Тенерифе".

Договорът на Константин Костадинов с новия му отбор е за два сезона и половина.

„Той има атлетичен профил, който се откроява с това, че се възползва от играта без топка и завършва агресивно над коша. Той също така ще допринесе за повишаване на физическото ниво на отбора, особено по отношение на борбите", написаха от "Морабанк Андора" на клубния си сайт.