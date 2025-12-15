В Измир обещаха статуя на Мъри

В Измир вече тотално цари мания по треньора на местния “Гьозтепе” Станимир Стоилов. Феновете на клуба обещаха, че ще вдигнат статуя пред стадиона на отбора, ако Мъри класира любимците им в европейските турнири догодина. В момента воденият от българския спец тим се намира на 4-о място в елита на Турция, което дава право на срещи в състезанията на Стария континент.

Привържениците на “Гьозтепе” вече направиха статуя на Стоилов пред стадион “Гюрсел Аксел” с помощта на изкуствен интелект, но обещаха, че ако отборът се класира за Европа, фигурата му ще стане реалност.

“Докато противниците му имаха изобилие от звездни играчи, той създаде нещо от нищото. С най-малкия състав в суперлигата той безопасно насочи кораба към пристанището, гарантирайки ни място в европейските турнири в края на първия полусезон. Ето го и него, командира Станимир Колев Стоилов”, пък пишат други запалянковци на клуба от Измир, направили колаж на Мъри, който победоносно седи на трон.

Самият роден спец, който пое “Гьозтепе” преди 2 г., пък вярва, че блянът на феновете може да се превърне в реалност.

“Гоним мечтата за Европа”, каза Стоилов след успеха 1:0 над “Газиантеп” в 16-и кръг на турския елит.

