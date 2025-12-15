ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преодоляването на стълби вече не е проблем за инва...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21917649 www.24chasa.bg

Нов проблем преди олимпиадата

2812
Весела Лечева

Нов проблем възникна преди зимната олимпиада. Винаги съставът на делегацията ни се е определял на общо събрание на БОК. И това е залегнало в член 39, алинея 6 на устава на организацията.

Общо събрание обаче може да се свика единствено от вписаното в Търговския регистър ръководство, което е на Стефка Костадинова.

Весела Лечева, която бе избрана през март, е блокирана по съдебен път.

Заради това Лечева е изпратила писмо до Костадинова, че само нейното изпълнително бюро има право да определя състава, след като е признато от МОК. Но остава неясен въпросът с общото събрание, където се броят единствено гласовете на управата и федерациите, които са свързани с игрите - зимни или летни.

България има 19 квоти до момента за зимните игри, които стартират в началото на февруари.

Повечето от тях са във федерацията по ски - цели 10 (3 сноуборд, 3 алпийски, 3 бягане и една в скоковете), биатлонът е с пълни отбори от 8 места и единствената извън тези две федерации е Александра Фейгин във фигурното пързаляне.

Весела Лечева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)