Нов проблем преди олимпиадата

Нов проблем възникна преди зимната олимпиада. Винаги съставът на делегацията ни се е определял на общо събрание на БОК. И това е залегнало в член 39, алинея 6 на устава на организацията.

Общо събрание обаче може да се свика единствено от вписаното в Търговския регистър ръководство, което е на Стефка Костадинова.

Весела Лечева, която бе избрана през март, е блокирана по съдебен път.

Заради това Лечева е изпратила писмо до Костадинова, че само нейното изпълнително бюро има право да определя състава, след като е признато от МОК. Но остава неясен въпросът с общото събрание, където се броят единствено гласовете на управата и федерациите, които са свързани с игрите - зимни или летни.

България има 19 квоти до момента за зимните игри, които стартират в началото на февруари.

Повечето от тях са във федерацията по ски - цели 10 (3 сноуборд, 3 алпийски, 3 бягане и една в скоковете), биатлонът е с пълни отбори от 8 места и единствената извън тези две федерации е Александра Фейгин във фигурното пързаляне.

