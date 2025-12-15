Григор от Дубай към Ейса и кучето Пеперони: Липсвате ми!

Ваканцията свърши и Григор Димитров започна подготовка за новия сезон, но явно още му е трудно да е само с хората от екипа си, а приятелката му да отсъства заради професионалните си ангажименти.

Ейса Гонсалес не скри радостта си, че се събра кучето си Пеперони. Мексиканската актриса и модел пусна в социалните мрежи снимка на домашния любимец и веднага последва коментар “Липсвате ми” от страна на Григор.

Ейса е известна с любовта си към бездомни животни. Медиите припомниха, че преди години е осиновила рунтаво куче без определена порода на име Пасита и едноока чихуахуа Торо.

На кадъра с Пеперони приятелката на Григор е с пижама Lacoste, а рекламно лице на легендарната фирма е точно най-добрият български тенисист.

Димитров е в Дубай в академията на бившия си треньор Патрик Муратоглу. Край нашата звезда на корта е Ксавие Малис, който вече ще отговаря за подготовката му. 45-годишният белгиец стигна до №19 в световната ранглиста, има полуфинал на “Уимбълдън” и титла на двойки от “Ролан Гарос” със сънародника си Оливие Рокюс.

После бе наказан за употреба на забранени препарати, а кариерата му в тениса продължи като треньор. Най-големият му успех до момента е с Алексей Попирин (Авл), който през 2024 г. спечели “Мастърс 1000” в Монреал и влезе в топ 25, а Малис бе номиниран за треньор на сезона.

Когато е в Дубай Григор не пропуска да се срещне с близката си приятелка Самар Джашан. Тя е дизайнер и лайфкоуч, но и художничка и преди време подари на бившия №3 в света рисунка на голо женско тяло. Сега отново имаше изненада за Димитров, който бе представен като бик.

“Постоянна сила, спокойна мощ и енергия във всеки момент” е коментарът на Самар към картината.