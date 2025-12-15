ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преодоляването на стълби вече не е проблем за инва...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21917836 www.24chasa.bg

Иван Благоев е сумист на годината - наградиха най-добрите за 2025 г.

1192
Иван Благоев

Иван Благоев бе определен за сумист №1 за 2025 година от Българската федерация по сумо. На стилна церемония в Good Point Gallery бяха отличени още 10 състезатели, постигнали значими резултати. Всички те благодариха на федерацията в лицето на нейния президент Борис Навчев, генералния секретар и треньор на националния отбор Христо Христов и другия национален треньор - Николай Николов.

Христо Христов връчва наградата на Иван Благоев.
Христо Христов връчва наградата на Иван Благоев.

През 2025 г. Иван Благоев стана европейски шампион в категория до 100 кг на първенството на Стария континент в Унгария, след което извоюва и бронзов медал от световното първенство по сумо в Тайланд.

„Благодаря на Българска федерация сумо, на домакините, на всички медии. Тези успехи са една много малка част от труда, който хвърляме. А ние си знаем колко е той. Сумото обърна живота ми. Започнах с борба, но сумото е моят спорт. За съжаление, вече съм на финалната права предвид възрастта ми, но успехите дойдоха точно накрая. И искам да кажа на всички млади, които виждам тук, да продължават в същия дух, да се трудят. Да бъдем задружни и да успяваме все повече и повече", каза сумист №1 на България за 2025 г.

Благоев се състезава в спорта сумо от 11 години, като преди това се е занимавал с борба. Има участие на 10 европейски и 6 световни първенства. Двукратен европейски шампион, европейски вицешампион, 4-кратен бронзов медалист в категории до 100 и до 115 кг, трети и в абсолютна категория, и отборно. Бронзов медалист и от европейските игри в Краков през 2023 г. Със запомнящо се присъствие и на световните първенства, на които след две пети места заслужи и два пъти да е трети в света. Освен успехите си в спорта работи в адвокатска кантора.

Иван Благоев и Симеон Станкович (на преден план) се отличиха с успехите си през 2025 г.
Иван Благоев и Симеон Станкович (на преден план) се отличиха с успехите си през 2025 г.

През годината България спечели общо 10 медала от Световни и Европейски първенства за мъже и жени.

„Поздравявам всички в тази зала. Състезатели, треньори, членовете на федерацията. Изпращаме една много успешна година и за нас удоволствие да се съберем, за да отличим най-успешните си състезатели", каза Христо Христов.

Христо Христов - генерален секретар на БФ Сумо и треньор на националите.
Христо Христов - генерален секретар на БФ Сумо и треньор на националите.

Поздравителен адрес за церемонията изпрати министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Всички наградени по време на церемонията на Българската федерация по сумо за успехите си през 2025 г.
Всички наградени по време на церемонията на Българската федерация по сумо за успехите си през 2025 г.

Наградени бяха още:
Симеон Станкович - бивш национален състезател по борба класически стил. Станкович завършва школата „Васил и Георги Илиеви" (Кюстендил). Започва да тренира борба на 6-годишна възраст, а на 16 заминава в Германия, където се състезава в Първа бундеслига. Участвал е в предаването "Игри на волята" и лети високо не само в спорта, едно от интересните му лични занимания е да гледа соколи. Соколар в живота и шампион в спорта. През 2024 г. става европейски вицешампион в категория до 115 кг. През 2025 г. е бронзов медалист на европейското първенство в абсолютна категория и световен вицешампион в категория до 115 кг.

Симеон Станкович
Симеон Станкович

Габриела Спасова - ученичка в 11 клас. Тренира сумо от 3 години. Ставала е държавна шампионка във всички възрастови групи. Има 5 медала от европейски първенства през годините. За 2025 г. е бронзова медалистка до 18 г., но доказа огромния си потенциал, е ставайки европейска шампионка за жени!

Габриела Спасов
Габриела Спасов

Калоян Иванов - започва своя път в сумото едва на 12 години в сумо клуб "Миньор" (Перник). Под ръководството на личния си треньор Галина Венева той е многократен шампион на България във всички възрастови групи. През 2023 и 2024 г. е обявен за Най-перспективен млад състезател на град Перник при 18-годишните. През 2024 г. печели бронзов медал на Европейското първенство до 18 г. и заема престижното 5-о място на световното. 2025-а е най-успешна за него досега - шампион на България до 21 г. и вицешампион при мъжете. Европейски шампион до 21 г. на първенството в Унгария.

Калоян Иванов
Калоян Иванов

Виктор Костов - тренира сумо от 6 години, многократен медалист от Държавни първенства. През 2024 г. печели и първия си европейски медал - бронз от шампионата в Лутраки, Гърция. На европейското първенство по сумо в Будапеща през 2025 г. става вицешампион на Стария континент.

Виктор Костов
Виктор Костов

Михаела Христова - занимава се със сумо от 2017 година. 12 пъти е шампионка на държавните първенства в различните възрастови групи. Показва постоянство в развитието си и успехите на международната сцена - втора на европейско първенство до 16 г. (2018 г.), европейска вицешампионка до 18 г. (2019 г.), бронзова медалистка на шампионата на Стария континент до 21 г. (2021 и 2022 г.), трета в Европа до 23 г. (2023 и 2024 г.), а през 2025 г. стана отново трета до 23 г., след което обаче се пребори за сребърен медал от европейското първенство за жени.

Михаела Христова
Михаела Христова

Симеон Пенев - Тренира сумо от 6 години. Многократен републикански шампион. Четирикратен бронзов медалист и трикратен сребърен медалист от европейски първенства, стъпвал е и на европейския връх. През 2025 г. първо става европейски вицешампион до 21 години, след което завоюва и бронзов медал при мъжете.

Симеон Пенев
Симеон Пенев

Изабела Дервишева - тренира сумо от 11 години. Многократна държавна шампионка и при подрастващи, и при жени. През 2025 г. е бронзова медалистка от Европейско първенство - и при жените, и до 21 години.

Здравко Станев - състезател по сумо от 8 години, отличаващ се с голяма отдаденост, сила и спортен характер. Той е трикратен европейски и многократен републикански шампион. През настоящата година е европейски шампион във възраст до 18 години. Неговите постижения и упорит труд го правят пример за подражание и гордост за българското сумо.

Здравко Станев
Здравко Станев

Пресиян Михов - занимава се със сумо от 6 години. Трикратен държавен шампион. Трикратен бронзов медалист от европейски първенства. Европейски шампион за 2023 г. През изминалата 2025 г. е трети в Европа.

Пресиян Михов
Пресиян Михов

Атанас Колев - на 15 години започва да се занимава с борба. През 2015 г е първото му републиканско по сумо, на което завършва трети. През 2021 година е първото му участие на европейско, на което печели бронзов медал. През 2022 г. става европейски шампион. През 2023-а е трети, през 2024-а е втори, а през настоящата 2025 г. затвърждава постоянството си с нов бронзов медал на европейско първенство.

Иван Благоев
Христо Христов връчва наградата на Иван Благоев.
Иван Благоев и Симеон Станкович (на преден план) се отличиха с успехите си през 2025 г.
Христо Христов - генерален секретар на БФ Сумо и треньор на националите.
Всички наградени по време на церемонията на Българската федерация по сумо за успехите си през 2025 г.
Симеон Станкович
Габриела Спасов
Калоян Иванов
Виктор Костов
Михаела Христова
Симеон Пенев
Здравко Станев
Пресиян Михов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)