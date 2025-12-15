Иван Благоев е сумист на годината - наградиха най-добрите за 2025 г.

Иван Благоев бе определен за сумист №1 за 2025 година от Българската федерация по сумо. На стилна церемония в Good Point Gallery бяха отличени още 10 състезатели, постигнали значими резултати. Всички те благодариха на федерацията в лицето на нейния президент Борис Навчев, генералния секретар и треньор на националния отбор Христо Христов и другия национален треньор - Николай Николов.

Христо Христов връчва наградата на Иван Благоев.

През 2025 г. Иван Благоев стана европейски шампион в категория до 100 кг на първенството на Стария континент в Унгария, след което извоюва и бронзов медал от световното първенство по сумо в Тайланд.

„Благодаря на Българска федерация сумо, на домакините, на всички медии. Тези успехи са една много малка част от труда, който хвърляме. А ние си знаем колко е той. Сумото обърна живота ми. Започнах с борба, но сумото е моят спорт. За съжаление, вече съм на финалната права предвид възрастта ми, но успехите дойдоха точно накрая. И искам да кажа на всички млади, които виждам тук, да продължават в същия дух, да се трудят. Да бъдем задружни и да успяваме все повече и повече", каза сумист №1 на България за 2025 г.

Благоев се състезава в спорта сумо от 11 години, като преди това се е занимавал с борба. Има участие на 10 европейски и 6 световни първенства. Двукратен европейски шампион, европейски вицешампион, 4-кратен бронзов медалист в категории до 100 и до 115 кг, трети и в абсолютна категория, и отборно. Бронзов медалист и от европейските игри в Краков през 2023 г. Със запомнящо се присъствие и на световните първенства, на които след две пети места заслужи и два пъти да е трети в света. Освен успехите си в спорта работи в адвокатска кантора.

Иван Благоев и Симеон Станкович (на преден план) се отличиха с успехите си през 2025 г.

През годината България спечели общо 10 медала от Световни и Европейски първенства за мъже и жени.

„Поздравявам всички в тази зала. Състезатели, треньори, членовете на федерацията. Изпращаме една много успешна година и за нас удоволствие да се съберем, за да отличим най-успешните си състезатели", каза Христо Христов.

Христо Христов - генерален секретар на БФ Сумо и треньор на националите.

Поздравителен адрес за церемонията изпрати министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Всички наградени по време на церемонията на Българската федерация по сумо за успехите си през 2025 г.

Наградени бяха още:

Симеон Станкович - бивш национален състезател по борба класически стил. Станкович завършва школата „Васил и Георги Илиеви" (Кюстендил). Започва да тренира борба на 6-годишна възраст, а на 16 заминава в Германия, където се състезава в Първа бундеслига. Участвал е в предаването "Игри на волята" и лети високо не само в спорта, едно от интересните му лични занимания е да гледа соколи. Соколар в живота и шампион в спорта. През 2024 г. става европейски вицешампион в категория до 115 кг. През 2025 г. е бронзов медалист на европейското първенство в абсолютна категория и световен вицешампион в категория до 115 кг.

Симеон Станкович

Габриела Спасова - ученичка в 11 клас. Тренира сумо от 3 години. Ставала е държавна шампионка във всички възрастови групи. Има 5 медала от европейски първенства през годините. За 2025 г. е бронзова медалистка до 18 г., но доказа огромния си потенциал, е ставайки европейска шампионка за жени!

Габриела Спасов

Калоян Иванов - започва своя път в сумото едва на 12 години в сумо клуб "Миньор" (Перник). Под ръководството на личния си треньор Галина Венева той е многократен шампион на България във всички възрастови групи. През 2023 и 2024 г. е обявен за Най-перспективен млад състезател на град Перник при 18-годишните. През 2024 г. печели бронзов медал на Европейското първенство до 18 г. и заема престижното 5-о място на световното. 2025-а е най-успешна за него досега - шампион на България до 21 г. и вицешампион при мъжете. Европейски шампион до 21 г. на първенството в Унгария.

Калоян Иванов

Виктор Костов - тренира сумо от 6 години, многократен медалист от Държавни първенства. През 2024 г. печели и първия си европейски медал - бронз от шампионата в Лутраки, Гърция. На европейското първенство по сумо в Будапеща през 2025 г. става вицешампион на Стария континент.

Виктор Костов

Михаела Христова - занимава се със сумо от 2017 година. 12 пъти е шампионка на държавните първенства в различните възрастови групи. Показва постоянство в развитието си и успехите на международната сцена - втора на европейско първенство до 16 г. (2018 г.), европейска вицешампионка до 18 г. (2019 г.), бронзова медалистка на шампионата на Стария континент до 21 г. (2021 и 2022 г.), трета в Европа до 23 г. (2023 и 2024 г.), а през 2025 г. стана отново трета до 23 г., след което обаче се пребори за сребърен медал от европейското първенство за жени.

Михаела Христова

Симеон Пенев - Тренира сумо от 6 години. Многократен републикански шампион. Четирикратен бронзов медалист и трикратен сребърен медалист от европейски първенства, стъпвал е и на европейския връх. През 2025 г. първо става европейски вицешампион до 21 години, след което завоюва и бронзов медал при мъжете.

Симеон Пенев

Изабела Дервишева - тренира сумо от 11 години. Многократна държавна шампионка и при подрастващи, и при жени. През 2025 г. е бронзова медалистка от Европейско първенство - и при жените, и до 21 години.

Здравко Станев - състезател по сумо от 8 години, отличаващ се с голяма отдаденост, сила и спортен характер. Той е трикратен европейски и многократен републикански шампион. През настоящата година е европейски шампион във възраст до 18 години. Неговите постижения и упорит труд го правят пример за подражание и гордост за българското сумо.

Здравко Станев

Пресиян Михов - занимава се със сумо от 6 години. Трикратен държавен шампион. Трикратен бронзов медалист от европейски първенства. Европейски шампион за 2023 г. През изминалата 2025 г. е трети в Европа.