И без треньора си “Лудогорец” на 1/4-финал за купата на България

И без треньора си на пейката “Лудогорец” не срещна трудности срещу “Септември” в последен 1/8-финал от купата на България. Разградчани победиха 3:1 като гости “Септември”.

В срещата 14-кратният шампион на България бе воден от помощник- треньора си Микаел Старе. Причината - на главния Пер-Матиас Хьогмо му се налага да отсъства по лични дела.

Иначе още в първия четвърт час игра “Лудогорец” реши всичко. Първо в 7-ата минута Квадво Дуа откри. Завърналият се наскоро от контузия таран наказа груба грешка в защитата на съперника.

4 по-късно резултатът вече бе 2:0 в полза на носителя на купата от миналия сезон. Автор на гола бе Ерик Маркус. В 57-ата мин отново Дуа бе точен за разградчани.

За домакините Стоян Стоичков (77) вкара почетно.

Освен “Лудогорец” за 1/4-финалите се класираха още тимовете на “Левски”, ЦСКА, “Ботев” (Враца), ЦСКА 1948, “Арда” и пловдивските “Ботев” и “Локо”. Жребият за тази фаза на турнира ще бъде в четвъртък. Победителят се решава в един мач, а за тази фаза на състезанието реферите ще могат да разчитат на системата ВАР.

Иначе за “Лудогорец” до края на 2025-а предстои още един двубой. Той е от Първа лига и е отложен още от пролетта, а съперник е “Берое”. Мачът е в петък в Стара Загора. При победа разградчани ще намалят изоставането си от лидера в класирането “Левски”. В момента серийният шампион у нас изостава на 10 точки от “сините”.